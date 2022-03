In questi tempi in cui tutto sembrava essersi fermato e in cui il timore del futuro ha provocato smarrimento e sfiducia, non c’è parola migliore che “rinascere”. Un verbo all’infinito che custodisce mille potenzialità, perché capace di aprire a una vastità di significati ed emozioni. Una parola a cui associare innumerevoli immagini e sensazioni. La rinascita non è solo “Rinascimento” ma può raccontare anche uno stato d’animo resiliente e una mente pronta a far germogliare idee sempre nuove.

La pittura, la scultura ispirati ad equilibri geometrici precari pronti a frammentarsi in pochi istanti, in cui forme e strutture dialogano con la materia e rincorrono nuove prospettive spaziali. E ancora opere, sculture e quadri ispirati al mondo naturale e animale, base per la progettazione di busti, oggetti dai profili sinuosi. Suggestioni che ritroviamo a volte riprodotte con la tecnica della modellazione dell’argilla e l’impiego di metalli, altre volte inserendo veri elementi naturali o riproducendone le dimensioni e le fattezze con materiali poveri e di recupero. Smalti, colori, pigmenti e sfumature colorate invece si ravvisano in quei lavori artistici vicini alla pittura, in cui ritroviamo tele in dialettica con la superficie pittorica, confine labile che conduce il nostro sguardo verso nuovi punti di vista.

Il calendario

Un’esperienza emotiva e sensoriale che è possibile rivivere a Palma Campania, da sabato 19 marzo e fino al 26 marzo, ammirando negli spazi antistanti la sala teatrale comunale le opere esposte nel vernissage “ Rinascere si Puo’”.

La mostra è curata da Ferdinando Sorrentino ed organizzata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Palma Campania, la Dottoressa Elvira Franzese, in collaborazione con l’associazione ‘No me ne vado’, presieduta dallo stesso Sorrentino, e la sezione cittadina della Fidapa BPW Italy.

Le installazioni sono del pittore e designer Delfo Palumbo, emergente artista della Costa D’ Amalfi che proprio a Palma Campania nella scorso luglio, ha vinto il concorso di pittura estemporanea.

Un’attenzione particolare alla cultura e all’arte che vede Palma Campania, attraverso vari progetti e iniziative, puntare sempre più a diventare punto di riferimento per giovani artisti regionali che vogliono far conoscere la propria arte restando nella loro terra.

I commenti

Come sottolinea dall’ Assessore Franzese: “Sono molto contenta per questo affascinante momento artistico. Palma Campania è diventata negli ultimi anni un serbatoio di tante attività culturali. La mostra inaugurata sabato 19 continuerà fino al 26 marzo presso il teatro comunale. Tante le opere in esposizione di giovani artisti provenienti da tutta la Regione Campania. Da tempo questa amministrazione ha piantato una rinnovata sensibilità all’armonia e alla bellezza.”

Un pensiero ampiamente condiviso anche dal primo cittadino Donnarumma che in più occasioni ha ribadito come: “Questa amministrazione crede nella cultura e nell’arte come strumento di crescita di un intero territorio». Gli artisti presenti in mostra raccontano cos’è per loro una rinascita attraverso le loro creazioni.

Opere d’arte che comunicano segni e simboli dei nostri tempi e della nostra cultura, (Come il Busto in creta di San Biagio o quadri che rimandano al Carnevale) nati per suscitare riflessioni ed emozioni. Molti di questi creatori sono partiti dalla condizione di “vuoto”, stato necessario per rinascere quotidianamente attraverso rinnovate forme, idee e desideri.

Distacchi e fratture che lasciano posto alla rigenerazione continua, una possibilità di trasformazione che avviene da un punto preciso di interruzione, da un elemento di discontinuità che ci fa intuire una “trasgressione”, una violazione di un ordine precostituito.. Dal buio, dal dolore, da quel senso di immobilità può scaturire invece un punto di forza, che è proprio quello che rende ogni persona e ogni produzione artistica unica, ricercata.

Tutti i nomi

Questi gli artisti , per l’ esattezza quarantaquattro , che hanno esposto le loro opere: Annalisa Ambrosia, Achille D’Onofrio, Leonardo Pappone, Maurizio Nittolo, Antonio Esposito, Romolo Marigliano, Antonio Marino, Carmine Ruggiero, Marco Barone, Mario De Luca, Julia Panchenko, Fausta Sangiovanni, Ciro Fabbozzi, Luigi Mallozzi, Maria Federica Ranieri, Stella Riccio, Marisa Moracci, Martina Tammaro, Nadia Filippi, Marina Vitolo, Samuele Laezza, Miriam Aloschi, Gennaro Russo, Maurizio Carola, Salvatore Russo, Simona Giglio, Anna Maria Vallario, Anna Maria Ruocco, Patrizia Amodio, Francesco Cretella, Josef Esposito, Gerardo Trattelli, Monica De Riso, Gioia Caliendo, Morena Rossi, Salvatore Di Pasquale, Antonietta Martinelli, Federica Allocca, Giulia Avallone, Gianni Fole, Alessandro Pecora, Enzo Bacco, Eugenio Mungiguerra, Filippo Lo Sordo. Inoltre, è prevista anche una performance art di Mauro Maurizio Palumbo, con Mariangela Chianese .