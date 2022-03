Partita la gara di solidarietà a Palma Campania per dare aiuto al popolo Ucraino.

Tante le Associazioni e privati che si stanno prodigando nelle varie raccolte a scopo benefico per aiutare la popolazione nelle zone di guerra e resta come canale ufficiale sul territorio palmese la raccolta presso il Centro Operativo Comunale . Viste anche le raccomandazioni contenute nel dispaccio ricevuto dalla Regione Campania, i beni da raccogliere sono indumenti , medicinali , beni non deperibili.

Ecco quanto riportato nelle raccomandazioni: “Per aiuto ai profughi Ucraini in arrivo in Campania è stato dato il via ad una raccolta di indumenti e generi di prima necessità da consegnare alle sopi delle singole province. Si raccomanda una raccolta di soli indumenti e beni NUOVI che si potranno consegnare, previo appuntamento, alla sopi di riferimento. Grazie per quello che senz’altro farete.”

La ratio di tali raccomandazioni risiede in due ordini di fattori :

Sono in arrivo nella nostra regione molti rifugiati di guerra che stanno scappando dall’ Ucraina ragion per cui, arrivati nella nostra regione, hanno necessità di indumenti, medicinali e altro che non è stato possibile portare via durante la fuga .

In secondo luogo, data la situazione estremamente delicata in cui versa l’ Ucraina ,risulta alquanto complicato a che’ i beni possano arrivare ( non è facile raggiungere le zone militarizzate) direttamente nei rifugi .

Gli indumenti, soprattutto intimi, si intendono nuovi inquanto generalmente trattandosi di intimo appare improbabile usarne di seconda mano ma ciò non toglie che siano funzionali anche capi di vestiario non etichettati purché in buone condizioni.

Utili ancora generi riguardanti l’ igiene per la persona: pannolini, detergenti ,assorbenti e affini.

In base a cio’ non tardano ad arrivare le raccomandazioni del Sindaco Aniello Donnarumma ai suoi cittadini: “vi ricordo che presso la sede del CENTRO OPERATIVO COMUNALE è attivo un centro raccolta di: INDUMENTI E BENI NON DEPERIBILI ESCLUSIVAMENTE NUOVI

La sede è funzionante dalle ore 16:00 alle ore 20:00

INFO: 081 820 74 44”