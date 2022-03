Quattro incontri formativi con la partecipazione delle istituzioni del territorio per ribadire che “educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina non ci sarà raccolto”. Questo il claim che l’Istituto Statale d’istruzione superiore Antonio Rosmini di Palma Campania, guidato dal dirigente scolastico Maria Grazia Manzo, ha coniato per il progetto della settimana della legalità dal 19 al 23 marzo denominato appunto “il futuro è un seme”. Quattro incontri per discutere del seme della dignità, del coraggio, dell’empatia e della giustizia che vedranno le classi quinte confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, poliziotti, avvocati, criminologi. Ma anche rappresentanti della società civile e attori.

D’altra parte l’Istituto “A. Rosmini” si caratterizza sul territorio, nella sua qualità di polo liceale – tecnico, oltre che per la sua ampia offerta formativa, con un corso musicale oltre che classico, scientifico, linguistico, pedagogico, scienze umane e con una sezione di agraria, e per la forte volontà di essere punto d’incontro di sinergie sociali e culturali, nonché luogo altamente inclusivo, che accoglie, supporta e accompagna gli allievi che scelgono di formarsi come persone, cittadini e , professionisti. “C’è una forte sinergia con le altre istituzioni – ha detto il dirigente scolastico Maria Grazia Manzo, nel corso del primo incontro – noi investiamo nei nostri alunni che devono diventare alberi forti, con rami rivolti in alto e radici profonde”.

Il programma

Primo incontro nel quale si è discusso di bullismo e cyberbullismo e ha visto la partecipazione del vice questore primo dirigente della Polizia di Stato, Raffaele Pelliccia, della criminologa Maria Rosaria Alfieri e dell’educattore Ivan Scherillo. Oggi invece, in occasione della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, gli studenti incontreranno Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale. Lunedì 21 sarà la volta del “seme dell’empatia” in occasione della giornata mondiale della poesia e infine mercoledì 23 la chiusura con il “seme della giustizia”, lezioni di Costituzione con la Camera penale “G.Leone” di Nola.