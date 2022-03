Ottaviano in marcia per la Pace in Ucraina fino alla Grotta del Rifugio

“Le scuole, le associazioni e le comunità parrocchiali del territorio di Ottaviano giovedì 10 marzo si uniranno in un momento di preghiera e di riflessione. Lo faranno per gridare, con forza, no alla guerra. L’appuntamento è per le ore 11 in piazza San Michele. Seguirà inoltre una marcia fino alla “Grotta del rifugio”, in via Valle delle Delizie, dedicata alla Madonna di Lourdes. Sarà inoltre presente Padre Maksym Kolodchak, cappellano della Comunità greco-cattolica ucraina della Diocesi di Nola. I cittadini tutti sono invitati a partecipare: è il momento di essere più che mai uniti contro la guerra e ogni forma di violenza”. Lo fa sapere il sindaco Luca Capasso.

Si terrà oggi, invece, in piazza De Martino, con inizio alle 19, la fiaccolata per la pace in Ucraina promossa dal Comune di Palma Campania, dalle associazioni del territorio e dalle comunità parrocchiali. Hanno aderito le seguenti organizzazioni: Fidapa, gruppo archeologico Terra di Palma, Viva, Naturae, EcoSuoni, I giovani di Vico, Pro Loco Castello di Palma, Fondazione Carnevale Palmese, We Palma, Arci Palma Campania, Aicast, associazione culturale O’ Pizzone, buona Palma Campania a tutti, Lions Palma Campania Augustus Vesuvio Est, Leo Palma Vesuvio Est, Lions Internazional, Palma Sociale, laboratorio teatrale Gulliver, Pro Loco Palma Campania, Ecco, Polisportiva Palmese, Centro sociale Anni d’Argento.