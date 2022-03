Ottaviano, il sindaco agli ucraini fuggiti dalla guerra: “Fatevi vivi, vi aiuteremo”

“Per predisporre l’adeguata assistenza ed effettuare una opportuna analisi dei bisogni, l’Amministrazione Comunale intende censire i cittadini di nazionalità ucraina in fuga dalla guerra e già giunti nel territorio di Ottaviano. Allo stesso tempo, i cittadini disposti ad accogliere nuovi profughi. A tal fine, ha disposto un modulo da riempire ed inviare, a mezzo mail o PEC, alla Protezione Civile Locale. Invitiamo tutti a collaborare per consentire interventi mirati a beneficio della popolazione ucraina colpita dagli eventi bellici. A questo link il modulo da scaricare e la pagina web della Prefettura con indicazioni per i cittadini ucraini http://www.comune.ottaviano.na.it/…/po/mostra_news.php.. “. A renderlo noto è il sindaco Luca Capasso.