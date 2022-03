Ottaviano, arriva il vescovo di Assisi

Sabato 2 aprile 2022, alle 11, presso l’Isis Luigi De Medici di Ottaviano, monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, presenterà il suo ultimo saggio, Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica, pubblicato per Edizioni Vita e Pensiero. L’evento rientra nel progetto Dialoghi Vesuviani promosso dall’associazione Dies Artis Semper ed è organizzato in collaborazione con l’Istituto alberghiero ottavianese che nel 1990 e nel 1992 cucinò per papa Giovanni Paolo II.

«Con questa iniziativa – spiega la presidente dell’associazione Dies Artis Semper, Rosa Carillo Ambrosio – avviamo un percorso che permetterà al nostro territorio di confrontarsi con tante belle intelligenze che hanno radici in quest’area e che la rappresentano nel mondo. Sceglieremo sempre location particolari per la loro storia o specificità».

A dialogare con il vescovo Sorrentino sarà Enzo d’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Interverranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Ettore Acerra direttore Usr Campania e Luigi Giordano, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

«Questo primo appuntamento – dichiara il dirigente dell’Istituto De Medici, Vincenzo Falco – si svolge in una scuola che rappresenta una vera eccellenza per l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera, posta in pieno Parco del Vesuvio e fortemente integrata con il territorio circostante. È un vero onore poter ospitare monsignor Domenico Sorrentino nella nostra scuola. Ci sono qui ancora in servizio docenti che nel 1992 cucinarono per papa Giovanni Paolo II e nella nostra sede conserviamo gelosamente la sedia dove il pontefice, poi divenuto santo, si sedette. Siamo emozionati. Questa presenza ci inorgoglisce. Ci stiamo preparando come sempre facciamo per accogliere sua Eccellenza come merita».

La presentazione del libro sarà anche una occasione per il vescovo Sorrentino di ritornare nei luoghi della sua origine. Nato a Boscoreale, è a Nola che ha svolto il suo ministero sacerdotale assumendo vari incarichi e docenze presso l’Istituto Duns Scoto. Stimato e apprezzato da tutti, è stato tra i fautori della nascita, presso la Biblioteca diocesana San Paolino nel Seminario di Nola, del Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola. Avviò importanti collaborazioni con i docenti dell’Università di Napoli Federico II. Nel 1992 venne chiamato, alla prima sezione della Segreteria di Stato della Santa Sede. Arcivescovo di Pompei dal 2001 al 2003, dal 2005 è vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno.

Economista e sociologo di notevole valore, Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato forse il maggiore esponente del pensiero sociale cattolico tra ‘800 e ‘900. Le sue idee di una giustizia sociale fondata su basi cristiane e sulla collaborazione tra le classi, costituirono un punto di riferimento costante e prestigioso per l’impegno sociale e politico dei cattolici.