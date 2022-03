Aveva solo29 anni Antony Turnone, l’operaio di Martina Franca che questa mattina è morto a causa di una scossa elettrica mentre era al lavoro in un impianto fotovoltaico nelle campagne di San Donato di Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, il braccio meccanico che l’operaio stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell’alta tensione. Il ragazzo è rimasto folgorato da una scossa elettrica. Soccorso immediatamente dal 118, il giovane è portato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui è deceduto poco dopo in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di San Cesario di Lecce, dello Spesal e dell’Enel.

“Ancora una volta costretti a registrare un incidente mortale sul lavoro, quello di Antony Turnone. L’operaio trentenne di Martina Franca investito da una scarica elettrica nell’area di un impianto fotovoltaico a San Donato, in provincia di Lecce. Siamo vicini alla famiglia a cui va tutto il nostro cordoglio, e chiediamo a chi sta conducendo le indagini di fare luce in tempi brevi sulla esatta dinamica causa della morte perché la cultura della prevenzione si afferma anche in questo modo, con la certezza delle cause e delle responsabilità”. Così la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova.