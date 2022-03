Aumentano, seppur lievemente, i contagi in alcuni comuni del salernitano. A Scafati chiusa anche la sede centrale del Comune (Palazzo Mayer) dove sono accertati tre casi di positività al Covid tra i dipendenti. Gli uffici resteranno chiusi per l’intera giornata. Altri 18 a Campagna (5 nuovi casi positivi da molecolare e 13 da antigenico), mentre in totale sono 79 da tampone molecolare e 198 da tampone antigenico. Altri 190 contagi a Pontecagnano Faiano rilevati tra il 14 e il 20 marzo

Intanto «la Givova Scafati rende noto che, in virtù del permanere e dell’incremento di casi positivi al covid-19 tra i tesserati del gruppo squadra, il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto anche il rinvio della gara di recupero. E’ valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso). Prevista per oggi mercoledì sera, 23 marzo, alle ore 20:00, presso il palasport di Guidonia (Rm), contro Atlante Roma. Le due società hanno altresì concordato il giorno in cui la sfida sarà recuperata, ovvero mercoledì 30 marzo, ore 20:00, sempre al palasport di Guidonia”.