Oltre 2mila profughi ucraini a Napoli, il 12,75% è positivo al Covid

Sono 2.038 i profughi dall’Ucraina accolti fino a oggi a Napoli dall’Asl Napoli 1 a cui sono forniti gli Stp. Il codice straniero temporaneamente presente per avere assistenza sanitaria se servisse in Campania durante la loro permanenza. Oggi e’ andato avanti in citta’ il lavoro dell’equipe alla Mostra d’Oltremare che ne ha forniti 132. Continua a salire intanto la percentuale dei profughi ucraini positivi al covid che fino ad oggi sono 255 su 2000 tamponi effettuati. Costituendo così il 12,75% degli arrivati, un dato piu’ basso di quello di oggi in Campania e pari al 15,93%. Resta attivo intanto il residence dell’Ospedale del Mare che ha ospitato finora 88 nuclei familiari ucraini dall’inizio dell’emergenza di arrivo di profughi. Un totale di 230 persone di cui 102 minori, poi smistati per la maggior parte verso casa di parenti che vivono in Campania.

Attualmente sono presenti 15 nuclei familiari per complessive 40 persone di cui 16 minori. Tra questi tre profughi sono positivi al covid (1 adulto e 2 minori) e sono alloggiati separatamente al quarto piano in stanze singole in regime di isolamento. Il residence dell’Ospedale del Mare sta tornando in questi giorni ad ospitare solo malati di covid, sia italiani che ucraini, che hanno bisogno di trascorrere la malattia isolati e non a casa ma neanche in corsia di ospedale.