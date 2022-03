Nonostante sia finito arrestato e condannato a 5 anni di reclusione per varie truffe, Sabino Edificante, detto “’o Malese”, continua a fare rumore con i suoi video. Infatti, la compagna del truffatore della provincia napoletana, ha mostrato in un video postato sui social uno dei videocolloqui. Lo ha avuto con ‘o Malese che, nonostante la detenzione, si è mostrato sprezzante della giustizia e della galera. L’uomo finì catturato la settimana scorsa sulla Statale 268. Era in fuga dopo una truffa per poi essere bloccato all’altezza di Ottaviano.

“Questo personaggio realizzava e postava su Tik Tok video in cui mostrata le truffe fatte a persone anziane di cui si vantava. Ora continua a dimostrarsi spregiudicato e per niente pentito nonostante sia rinchiuso in carcere. Rendere pubblici questi colloqui non soltanto è contro la legge ma rientra in quel fenomeno di propaganda criminale che noi combattiamo da tempo per la quale chiediamo alle Istituzioni di intervenire affinché si ripristino i concetti di legalità e giustizia.” – ha commentato Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.