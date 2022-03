Il bonus benzina 200€ è stato approvato dal Consiglio dei ministri nell’ambito del decreto energia finalizzato ad aiutare gli italiani in questo momento di aumento dei prezzi legati agli effetti della crisi in Ucraina. Grazie al bonus benzina, il Governo si propone di limitare gli incrementi record dei prezzi al consumo di luce, gas e carburanti. Oltre al bonus benzina, ci sarà anche il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi per un mese. Oltre a questo via libera al bonus benzina da 200 euro per il 2022.

Per ottenere l’effetto di contenere i prezzi dell’energia, il decreto punta sulla riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione attraverso una riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro. La decisione avrà valore di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il bonus benzina per il 2022 consiste in un importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti. Il massimo sarà un importo di 200 euro per lavoratore. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.