Non solo il Bonus Benzina, ci saranno 100 euro in più per ogni figlio

Da una crisi all’altra, dalla pandemia alla guerra. Non è certo un buon momento per l’economia italiana, europea e mondiale. Sulle famiglie si sono abbattuti i rincari di bollette e carburanti. Ed i governi corrono ai ripari. Bonus e indennità per tamponare questi aumenti, sono una soluzione su cui si lavora ancora. E in Italia si potrebbe prendere spunto da chi ha già chiaro il quadro degli aiuti da dare alla popolazione. Bonus e agevolazioni che mai come adesso appaiono necessari.

Intervenire per dare ossigeno alle famiglie su cui si è abbattuta con forza l’onda dei rincari. È ciò che anche il governo Draghi sta provando a fare, come dimostra il recente intervento sulle accise. Ma si potrebbe scegliere una via diversa. L’idea è il seguire ciò che stanno facendo in Germania. Un Paese quello tedesco, dove la situazione dei rincari di energia e carburanti è la stessa di quella italiana. In Germania pensano a soluzioni radicali e profonde, per sostenere le famiglie. Un copia e incolla di quanto il governo Scholz sta approntando potrebbe essere la soluzione migliore.

Fonte: Proiezioni di Borsa