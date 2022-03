Pubblicità su Netflix, magari con costi ridotti dell’abbonamento? “Mai dire mai”. Spencer Neumann, Cfo del colosso dello streaming, non dice categoricamente ‘no’ all’ipotesi di modificare la struttura della piattaforma. Netflix offre contenuti senza interruzioni commerciali e la situazione non è destinata a mutare in temi previ. “Non è nei nostri piani in questo momento”, dice come riferisce Deadline.com. In prospettiva, però, l’ipotesi non può essere esclusa: “Mai dire mai”, dice Neumann durante l’appuntamento Morgan Stanley’s Technology, Media & Telecom Conference a San Francisco. La strada è stata scelta da Disney+.

“Vorrei vedere per alzata di mano quante persone hanno apprezzato la decisione della Disney -le parole di Neumann rivolte alla platea- ma non credo che ne vedrò. Non siamo contrari alla pubblicità per motivi religiosi, meglio essere chiari… Non è nei nostri piani in questo momento”, aggiunge evidenziando che “abbiamo un modello eccellente nel settore degli abbonamenti”.