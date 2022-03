Napoli sotto choc: a 12 anni si toglie la vita

i trovava nella sua stanzetta, in casa a Largo Placido Rizzotto, presso il rione Don Guanella, area Nord di Napoli. Aveva solo 12 anni ed è stato trovato senza vita. È tragedia nella periferia settentrionale della città. Si tratterebbe di suicidio per impiccagione. La triste notizia è raccontata da Il Mattino edizione online. Il bambino quando è stato trovato era già deceduto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Vi sono in corso i dovuti accertamenti per cercare di comprendere movente e dinamica della vicenda, ad oggi ancora sconosciuti.

I fatti sono accaduti ieri. Quello che è successo ha sconvolto l’intero rione e scosso l’intera comunità del Don Guanella. Secondo una prima ricostruzione pare che il ragazzino si sia tolto la vita. L’ipotesi sembrerebbe essere stata quella del suicidio.