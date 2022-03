Un ragazzo di 14 anni è accoltellato a una gamba ieri sera a Napoli, davanti all’ingresso del McDonald’s di piazza Madonna dell’arco nel quartiere Miano. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano, intervenuti sul posto, il ragazzo sarebbe rimasto ferito davanti all’ingresso del fast food. Colpito da un suo coetaneo con un fendente alla coscia sinistra dopo una lite. Il giovane è trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Qui lo hanno giudicato guaribile in 10 giorni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e per individuare l’aggressore. Il fatto è avvenuto alle 20.30 di ieri sera. La vittima è stata trasferita da personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cto, per lui la prognosi di 10 giorni.

Coltellate nella notte anche a Roma. In via Soriano del Cimino, in zona Cassia, un romano di 57 anni, per motivi in via di accertamento, ha colpito a coltellate altre due persone in strada. Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma Cassia che lo hanno fermato. Le due vittime di 39 e 35 anni sono state soccorse e trasportate in codice rosso all’ospedale San Pietro e al Policlinico Agostino Gemelli. Sempre la scorsa notte a Torrimpietra, al termine di una lite, un 39enne rumeno e’ stato gravemente ferito da un connazionale di 51 anni. L’aggressore, in evidente stato di ebrezza alcolica, e’ stato fermato dai carabinieri nell’appartamento della vittima con ancora il coltello nelle mani. Il 39enne, non in pericolo di vita, e’ stato trasportato dal 118 in codice rosso all’Aurelia Hospital.