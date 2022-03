Poco dopo le 18.30 sulla A16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest, in direzione Canosa, a causa di un’incidente avvenuto all’altezza del km 156, che ha visto coinvolti una vettura e il minibus di un istituto religioso che si è ribaltato. Nell’incidente hanno perso la vita quattro persone e altre otto sono rimaste ferite. Il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda. Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria a Candela, Autostrade consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Cerignola ovest.

All’interno del veicolo viaggiavano almeno 12 persone. Da valutare le condizioni, stando alle prime informazioni ci sarebbero almeno quattro morti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. A causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso il traffico è stato rallentato. Sul posto vigili del fuoco ed elisoccorso. Secondo quanto si apprende sul minibus c’erano molte suore.