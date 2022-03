Tre morti e otto feriti: questo il bilancio, drammatico, del terribile incidente stradale avvenuto ieri sulla A16 nel tratto autostradale che collega Candela a Cerignola Ovest in provincia di Foggia. Nel sinistro è rimasto coinvolto un minibus con a bordo un gruppo di suore salesiane dei sacri cuori che rientravano da Formia in Puglia. Il mezzo, probabilmente per lo scoppio di una ruota, si è ribaltato terminando la sua corsa in una cunetta. Per via del violento impatto una delle vittime è finita sbalzata fuori dall’abitacolo: è morta schiacciata dal mezzo sul quale viaggiava. Sul posto altre due vittime, tutte suore, che erano all’interno. Nove feriti, tra cui sempre una suora in condizioni gravissime.

Le religiose, tutte appartenenti alla congregazione delle suore salesiane dei sacri cuori, erano di rientro in Puglia. Avevano partecipato a degli esercizi spirituali a Formia nel Lazio. Le tre vittime risiedevano presso l’istituto ‘Filippo Smaldone’ di Bari: hanno perso la vita Suor Verene, 41enne originaria del Rwanda e insegnante della scuola materna, suor Candida e suor Mara. Una quarta sorella, suor Maria Nicoletta, residente nella sede di Barletta dell’istituto, è stata trasportata dai soccorritori all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverata in coma farmacologico.