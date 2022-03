Mertens è diventato papà: ecco la prima foto con il piccolo Ciro

Il 26 marzo 2022 sarà una data difficile da dimenticare per Dries Mertens: il belga recordman del Napoli ha accolto alla vita Ciro Romeo – come da lui scritto sui social -, primogenito della famiglia Mertens. La moglie Kat ha partorito questo pomeriggio a Napoli, alla Clinica Ruesch di viale Maria Cristina di Savoia, a poca distanza da casa della coppia. Dries ha già mostrato sui social l’erede. L’attaccante belga, dunque, ha scelto il soprannome che gli è stato dato dai tifosi partenopei per il figlio. “Alla signora Kat e a Dries vanno gli auguri del presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”.

Una nuova promessa di legame tra Napoli e Mertens che e’ recordman assoluto per il numero dei gol segnati con la maglia azzurra a quota 144 gol. Un legame che potrebbe finire alla fine di questa stagione. Visto che scade il suo contratto con il club e fino a ora mancano elementi per il rinnovo che resta pero’ possibile.