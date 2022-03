È sotto osservazione la voragine apertasi nella frazione Celzi del comune di Serino, in provincia di Avellino. A dare l’allarme oggi un agricoltore che ha allertato i tecnici comunali. Insieme con i Vigili del Fuoco, hanno transennato l’area e la strada che si collega al fondo. La voragine, profonda alcuni metri e larga cinque, sarebbe la conseguenza, a giudizio dei tecnici, di “un dissesto repentino”. Un fenomeno considerato frequente in territori storicamente soggetti ad allagamenti, come quelli in questione. Più volte nel corso degli anni la frazione è rimasta interessata da allagamenti che hanno indotto una parte dei residenti a trasferirsi altrove oltre che a provocare ingenti frequenti danni agli agricoltori.

Tanta paura per i residenti che vivono già nell’angoscia dell’acqua che potrebbe invadere da un momento all’altro le proprie abitazioni. Non è la prima volta che questo tipo di fenomeno si presenta a Forino anche con evacuazioni.