Michele Marino, il 32enne morto nell’incidente sul lavoro alla Novomeccanica di Bruino era dipendente dell’azienda da circa un anno. Aveva manifestato ai suoi conoscenti l’intenzione di cambiare impiego in quanto lo riteneva troppo pesante. Viveva con la fidanzata Alessandra a Grugliasco, ma era sempre legato alla sua Torre del Greco, cittadina alle porte di Napoli di cui era originario, in cui tornava ogni volta che poteva e di cui condivideva spesso immagini e panorami sui social. “Spostava carichi enormi, era stufo, dieci giorni fa mi aveva dato il curriculum perché lo portassi nella mia azienda, io faccio il corriere”, racconta un amico del ragazzo, vicino di casa della vittima, a Torre del Greco.

I genitori sono arrivati da lì non appena hanno saputo della tragedia. E’ probabile che i funerali si svolgano proprio in quella località, anche se la salma al momento è bloccata per le indagini della magistratura sull’accaduto. Sabato l’azienda è rimasta chiusa, ma i responsabili hanno mostrato il luogo dell’incidente ai familiari della vittima.