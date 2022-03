“Questa mattina ci ha lasciati il nostro amato padre Fedele. Ha accompagnato generazioni di bambini, sin dal catechismo, quando prima di entrare a scuola, seguendo l’insegnamento di San Leonardo Murialdo, li invitava ad entrare in chiesa ogni mattina per pregare con canzoni e musiche adatte alla loro età”. Lo ha annunciato il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Ha accompagnato tutti noi, anche da grandi, con la sua devozione alla Madonna ed il suo amore – non possiamo dimenticarlo – per la musica”. “Perdiamo un sacerdote, un padre, un un amico a cui tutti abbiamo voluto infinito bene.

Grazie padre Fedele per tutto l’amore che hai donato a noi, per tutto il bene che hai fatto alla città di San Giuseppe Vesuviano, per la quale sei e sarai sempre un amico, un fratello, un padre speciale”. Conclude il primo cittadino. Padre Fedele Campana aveva 93 anni.

Questo invece l’annuncio del Santuario sangiuseppese via social: “Questa mattina p. Fedele Campana è tornato a contemplare il volto del Padre, nella compagnia della Vergine Madre e di san Giuseppe che tante volte ha ritratto con i suoi disegni del Murialdo e si tutti i santi. Lo accompagniamo con la preghiera e la gratitudine. Le esequie saranno domani in tarda mattinata”.