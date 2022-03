Lutto a Ottaviano, l’addio del sindaco a Rosa Maria

“In questa domenica già triste per le brutte notizie che arrivano dell’Ucraina, la nostra comunità è sconvolta per la morte di Rosa Maria Lanza, impiegata del Comune di Ottaviano. Ero molto legato a Rosa Maria, una donna affettuosa, generosa, gentile. Da domani sarà più difficile salire al Comune sapendo di non incontrarla più, non scambiare due battute, non vedere il suo sorriso”. Lo scrive sui social il sindaco Luca Capasso, listando una foto a lutto. “Ho perso uno dei miei affetti più cari, un pezzo della mia famiglia. Mi mancherà, come mancherà a tutto i dipendenti del Comune e agli amministratori comunali. Oggi piangiamo per lei”.

Sono tanti sui social i messaggi di cordoglio per la morte dell’impiegata comunale a cui colleghi e cittadini erano molto legati. Una giornata di tristezza, dunque, a Ottaviano che domani saluterà Rosa Maria per l’ultima volta.