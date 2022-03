Un uomo di 43 anni, Luigi Greco, ucciso dal suocero Vito Avenoso, di 64 anni, a Verzino, in provincia di Crotone. La vittima è rimasta colpita da un colpo di fucile sparato al culmine di una lite. L’uomo, dopo aver colpito il genero, avrebbe ferito gravemente anche il figlio 18enne della vittima, per poi essere fermato dai carabinieri di Cirò Marina nel frattempo giunti sul posto. Il ragazzo è trasportato con urgenza all’ospedale di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che hanno fermato l’uomo. Le due famiglie vivevano nello stesso palazzo e la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Si parla di vecchie ruggini tra i due e le rispettive famiglie.

L’omicidio del 43enne, un boscaiolo, sarebbe avvenuto a casa della vittima. E qui, infatti, che il suocero dell’uomo si sarebbe presentato sparando con un fucile da caccia, uccidendo il genero e ferendo il figlio di quest’ultimo.