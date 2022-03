Ci sarebbero dissidi post-relazione dietro la lite avvenuta nella giornata di ieri in via Onofrio Tortora a Sarno e nella quale è rimasto ferito in maniera seria un 45enne. L’uomo è finito colpito con due fendenti al torace dall’ex della figlia. Un 30enne denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. Il giovane, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, ha sferrato due coltellate all’ex suocero. Sembra per alcuni dissidi legati alla fine della relazione con la figlia. La lite è avvenuta nei pressi dell’abitazione della vittima. Il 45enne, trasportato nell’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno, ha riportato una prognosi di trenta giorni.

Il suo aggressore, fermato dai carabinieri, è denunciato in stato di libertà. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari che, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, sono riusciti subito a ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella serata di ieri a Sarno.