Ritorna l’evento dell’anno , dopo l’enorme successo di pubblico per l’edizione estiva del Lobefalo’s Summer Party a Luglio, il compleanno di Franco e Pasquale Lobefalo, dopo l’assenza dello scorso anno ,causa Pandemia, Domenica 27 Marzo alle ore 21:00 nella meravigliosa location del Dubai Village di Camposano (NA) del dott.Gaetano Ambrosio, tra le bellissime palme e l’immensa piscina.

Pronti i motori per questo vero e proprio Galà, conosciuto sia a livello Campano sia Nazionale, che coinvolge l’imprenditoria, il mondo della Moda, dello spettacolo, della musica. Tanti gli amici dell’Agenzia Franco Lobefalo Management per regalare anche quest’anno una serata ricca di emozioni , piena di effetti speciali. Appuntamento modaiolo e all’avanguardia che promette scintille con la parola d’ordine: Esclusività.

L’event planner di successo Franco Lobefalo, dalla pluridecennale esperienza significativa, con suo figlio Pasquale, modello e patron della Pasquale Lobefalo Fashion Academy, che hanno sempre trasfuso passione, dedizione e tenacità ai loro eventi sapranno stupire tutti anche per questa nuova edizione di questo Party ambito, che vuole offrire un ‘assaggio’ di quelli che saranno i mesi a venire, nel segno della rinascita.

Chi ci sarà

All’evento parteciperanno tanti personaggi famosi dello spettacolo, del cinema, della moda, della musica, influenti fashion blogger, tanti giornalisti, tanti mass media e tanti fotografi, per festeggiare il compleanno di questi due organizzatori di eventi nello scenario mozzafiato del Dubai Village, punto di riferimento degli eventi Lobefalo in questi anni, tra le splendide modelle, i flash moda e i drink estivi.

Nessun nome è trapelato finora dall’organizzazione dei personaggi Vip che prenderanno parte a questa edizione dando un tocco di misterioso e di sorpresa. La convivialità, la mondanità e il glamour saranno ancora una volta i protagonisti del successo di questo meraviglioso evento, che per l’occasione quest’anno sarà pubblicizzato da una luxury limousine Hummer per renderlo sempre più speciale e unico.

Innumerevoli saranno i partners storici e non che parteciperanno al Lobefalo’s Party, che rappresentano l’eccellenza nei loro settori. Durante la serata molte amiche verranno omaggiate di vari cadeaux offerti dai vari partner.

La conduzione

La conduzione magistrale dell’intera serata-evento sarà affidata al noto presentatore televisivo e speaker radiofonico, Gaetano Gaudiero, che vanta una carriera ricca di successi e prestigiose collaborazioni al fianco di illustri personalità dello spettacolo e della tv, per trascinare il grande pubblico in un vortice di magia, divertimento ed emozioni. Il make-up sarà affidato all’esperta Nunzia Fabozzi (Coach di Corsi di Portamento della Pasquale Lobefalo Fashion Academy).

Per il loro Happy Day Franco Lobefalo e suo figlio Pasquale, elegantemente agghindati da Fil a Fil Sartoria Napoletana, accoglieranno “in pompa magna” i tantissimi ospiti vip e tanti amici di sempre per un evento, di anno in anno, sempre più curato ed esclusivo per una serata fatta di colpi di scena, vip e tante sorprese. Durante la serata ci sarà anche il taglio della torta spettacolare e raffinata curata nei suoi ingredienti dal main sponsor La Delizia di Francesco Balestra e il brindisi finale con le bollicine di spumante innovative e naturali di Rogante per poi continuare la serata con il divertimento ad oltranza del Dj set Felix che tutti vorranno prolungare all’infinito per il calore e l’ospitalità.