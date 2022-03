Sospensione dell’attività e 18 mila euro di sanzioni per un’azienda dolciaria di Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino. Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, i carabinieri forestali del comando provinciale di Avellino, insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro, hanno accertato all’interno dello stabilimento la presenza di tre lavoratori in nero. Oltre alla mancata adozione delle misure di prevenzione rispetto ai rischi epidemiologici del Covid 19. L’attività produttiva è intanto sospesa per cinque giorni.

Collega il contatore di casa della corrente direttamente alla rete pubblica per non pagare le bollette, nei guai un 60enne sempre irpino. I Carabinieri della Stazione di Zungoli hanno denunciato l’uomo, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. Nel corso dei controlli i militari hanno accertato che presso l’abitazione del 60enne era effettuato un allaccio abusivo. Bypassando il contatore dell’energia elettrica e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete pubblica. Per il 60enne è dunque scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di furto aggravato.