Carta del docente anche ai precari, qualcosa di estremamente rilevante si sta già muovendo dopo l’importante sentenza emessa dal Consiglio di Stato, nei giorni scorsi. Anief, infatti, ha reso noto di aver ottenuto dal Tribunale di Torino il riconoscimento di tale diritto in merito ad un ricorso presentato da un docente, con un risarcimento di 3000 euro.

Il tribunale

Primi effetti giuridici prodotti dalla sentenza N. 1842/2022 emessa dal Consiglio di Stato pochi giorni fa. Il tribunale di Torino, infatti, ha accolto un ricorso promosso da Anief per il riconoscimento della Carta del docente anche ad un docente precario. Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso concedendo anche tremila euro di risarcimento, considerando anche le cinque supplenze annuali precedenti.

Infatti, la sentenza emessa dal tribunale piemontese ha riconosciuto ‘il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2020/21 della complessiva somma di € 3.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge’.

L’Anief