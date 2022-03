Irrompe in casa della compagna e le tira una stufa. E successo a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Qui un 35enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti e lesioni. L’uomo, ubriaco, ha raggiunto l’appartamento della compagna con la quale convive saltuariamente, ha distrutto il balcone in legno, è entrato in casa e le ha tirato contro una stufa elettrica, tutto questo davanti agli occhi del figlio di 7 anni. Approfittando di un attimo di distrazione del 35enne, la vittima ha chiamato il 112 e chiesto aiuto ai Carabinieri. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. La donna è stata accompagnata in ospedale, dove è stata giudicata guaribile in 3 giorni per le lesioni riportate.

Reagisce a un tentativo di rapina e viene preso a calci e pugni. E invece successo la scorsa notte a un 39enne di origini ucraine in via dei Tribunali, nel centro storico di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, l’uomo stava passeggiando quando due persone gli hanno puntato contro un coltello con l’intenzione di rubargli portafogli e cellulare. Alla sua reazione lo avrebbero preso a pugni e calci, scappando poi solo con 20 euro.