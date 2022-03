In occasione dei suoi 101 anni, Caterina Sorrentino, decana di Palma Campania, è scelta come testimonial per la pubblicità di una famosissima azienda italiana produttrice e distributrice di latte. Gli anziani custodiscono la memoria della nostra comunità e reggono la convivenza sociale di tutti noi. Rappresentano un patrimonio di ideali, valori ed esperienze che mai come in questi tristi giorni è di fondamentale importanza. I miei auguri e i miei migliori complimenti a “nonna” Caterina”.

Scrive in una nota Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, sulla sua concittadina, Caterina Sorrentino, testimonial per Latte Berna a 10 anni appena compiuti. Così sui social il primo cittadino.