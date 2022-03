E’ caro colazione al bar. Dal caffè al cappuccino, dal cornetto alla spremuta d’arancia, dal tramezzino all’acqua in bottiglia: i prezzi nei primi mesi del 2022 sono aumentati tutti con percentuali a due cifre. Da nord a sud, il re della colazione, il caffè, segna aumenti tra il 17% e il 18%. E’ quanto rileva l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori in una ricerca realizzata per l’Adnkronos.

Anche cappuccino e cornetto non sono da meno: il primo aumenta dal 15% al 18% a seconda delle varie zone geografiche, il cornetto subisce aumenti dal 17% al 19%. Il rincaro record spetta all’acqua in bottiglia da ½ litro che, nel Sud e nelle Isole, aumenta del 45% rispetto al 2021, allineandosi ai prezzi praticati nel resto d’Italia.

Per una colazione composta da un cappuccino e un cornetto il costo medio è passato da 2,43 euro del 2021 a 2,84 euro del 2022, con un aggravio che, in un anno, ammonta a circa +106,30 euro a persona. Chi invece non può rinunciare a una pausa all’insegna di un buon caffè al giorno, subirà rincari di +64,07 euro annui.