Hanno poco meno di 60 anni ed hanno avuto in passato una relazione sentimentale per poi lasciarsi. Tutto normale se non fosse che l’uomo era sposato e che la relazione – nonostante vissuta in un ambiente “ristretto” come Casamicciola Terme – avesse conservato quel carattere indispensabile della riservatezza. L’uomo però aveva tutto da perdere e la donna, 54enne del posto incensurata, ne era consapevole. Conservate con cura la chat erotiche, la signora aveva pensato di minacciare l’uomo. Qualora non le avesse consegnato 15mila euro in più rate, quei messaggi, quelle foto e quei video sarebbero andati in rete. Specie in un’isola dove tutti si conoscono.

La vittima – 57enne – aveva “obbedito” e già consegnato la somma di 700 euro alla sua ex amante con la speranza che tutto fosse risolto. Come sempre accade nei casi di estorsione però, le minacce sono andate avanti. Così come le notti insonni vissute dall’uomo che alle incessanti richieste di denaro è crollato.

Non c’era altra alternativa se non chiedere aiuto ai Carabinieri della locale Stazione, che nella mattinata hanno organizzato un servizio ad hoc. Poco più tardi la donna è finita bloccata a Lacco Ameno dopo che l’uomo ha appena consegnato ulteriori 300 euro in contanti. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio per il reato di estorsione continuata.