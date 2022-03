Isee sotto a 15mila euro: i nuovi Bonus per spesa, affitti, benzina e figli

risparmiare sulle bollette, sulla spesa alimentare, sulla benzina ma non sai da dove cominciare? Esistono moltissime agevolazioni per chi possiede un ISEE basso, sotto i 15 mila euro. Oltre ai bonus ISEE basso, sotto i 20 mila euro, esistono anche moltissime altre agevolazioni che in pochi conoscono, ma che permettono di risparmiare denaro e di riuscire ad accantonare un gruzzoletto a fine mese.

Pensiamo, per esempio, ai contributi per l’affitto o al bonus affitto, alla Carta degli Acquisti, ai bonus per l’acquisto di libri scolastici oppure alle agevolazioni per pagare meno le tasse. Se possiedi un ISEE sotto i 15 mila euro hai diritto anche a diverse agevolazioni sulla sanità e puoi aprire un conto corrente gratis. Ma andiamo con ordine.

Quali sono i bonus e le agevolazioni ISEE basso che puoi richiedere per la tua famiglia, la tua casa e le tue spese? Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere mai nessuna occasione!

Tutti i bonus 2022

Moltissimi bonus e agevolazioni sono da richiedere rispettando una determinata soglia di reddito. In questo modo, chi possiede un reddito alto ha diritto a meno agevolazioni rispetto a coloro che si trovano in difficoltà economica. Se possiedi un ISEE basso, sotto i 15 mila euro per esempio, hai diritto a una serie di agevolazioni che ti permettono di risparmiare e di ottenere dei vantaggi.

Oltre ai bonus ISEE basso che vengono confermati ogni anno, come il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza; esistono delle agevolazioni ISEE basso che possono modificarsi nel corso del tempo. Il decreto Energia, per esempio, ha esteso il bonus bollette a tutte le famiglie con un ISEE inferiore a 12 mila euro.

Ci sono poi tutte le agevolazioni ISEE basso per i figli o per la famiglia: la più importante è l’assegno unico per i figli a carico, che spetta a tutti i nuclei familiari in misura proporzionale all’ISEE. E sempre per i figli c’è la possibilità di richiedere il bonus genitori separati o il bonus figli disabili.

Anche le agevolazioni e i bonus casa 2022 sono ideali per chi possiede un ISEE basso: molto spesso queste misure sono addirittura svincolate dal reddito (ovvero sono bonus senza ISEE). E sempre riguardo alla casa, esistono dei contributi per l’affitto per le famiglie in difficoltà economica, oltre al bonus prima casa per gli under 36 e le agevolazioni sull’accensione di un mutuo.

Infine, per risparmiare sulla spesa alimentare è possibile richiedere la Carta degli Acquisti – se si possiedono i requisiti – oppure i bonus spesa.

