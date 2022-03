Un gruppo di mamme di alunni sta protestando all’ esterno dell’Istituto Comprensivo Madre Claudia Russo – Solimena in via Repubbliche Marinare 301. I fatti nel quartiere napoletano di Barra. Da quanto si apprende, ieri sarebbero trovati insetti nel piatto di un alunno della scuola primaria. Ad accorgersi dell’ accaduto, sarebbe stata una mamma che ha detto di aver trovato tracce di ‘pappici’ nel piatto dopo che il figlio e’ rientrato a casa. Sul posto sono presenti i Carabinieri per accertamenti. All’ esterno del plesso scolastico le mamme sono in agitazione e chiedono che la mensa esterna che fornisce i pasti alla scuola osservi regole di igiene e sicurezza.

Come racconta invece Il Mattino “molte famiglie avrebbero evidenziato situazioni anomale per i pasti consegnati agli allievi dell’istituto comprensivo 57° ‘San Giovanni Bosco’ di Ponticelli. La denuncia arriva dal consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli Patrizio Gragnano. Si è attivato segnalando la circostanza a tutti gli organi competenti.