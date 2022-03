Ultima settimana di marzo, tanti pagamenti in arrivo. L’Istituto Nazionale per la previdenza Sociale, nonostante il mese di marzo sia quasi giunto al termine, INPS deve ancora versare numerose prestazioni alle famiglie. I primi pagamenti del mese sono stati la Social Card e la Naspi. La Social Card è un sostegno economico che l’Istituto nazionale per la previdenza sociale corrisponde a famiglie o cittadini in situazioni di disagio economico. I requisiti anagrafici da rispettare sono i 65 anni, oppure essere tutori di un bambino di età inferiore ai 3 anni.

La nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, più comunemente conosciuta come NASpI, invece, è partita l’8 marzo 2022 ed è stata erogata anche per tutta la settimana passata. Abbiamo, infatti, avuto date per il 17 marzo. Ma gli accrediti della NASpI non sono mica finiti, poiché INPS continuerà ad accreditare il sussidio mensile anche nella giornata di domani 21 marzo 2022.

Basterà controllare sul vostro fascicolo previdenziale online, accedendo con una delle identità digitali tra la CNS, la CIE o lo SPID. Ricordiamo, inoltre che la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, da gennaio 2022, subisce nuovamente il “taglio mensile del 3%”. Era stoppato con l’approvazione del dl Sostegni Bis del 25 maggio 2021.

I Bonus

In questa settimana continuerà anche ad arrivare il Bonus Irpef di 100 euro, comunemente conosciuto come ex bonus Renzi, poiché introdotto sotto il Governo Renzi con la Legge di Stabilità 2015. E poi si comincia con le erogazioni dell’Assegno Unico per chi ha figli ed ha fatto subito richiesta.

Tendenzialmente l’istituto per la previdenza sociale provvede ad erogare nella prima parte del mese la NASpI, anche se a marzo ha tardato un po’ con le erogazioni, e nella seconda parte del mese il Bonus Irpef da 100 €.

Con la Legge di Bilancio 2022 sono effettuate alcune modifiche, abbassando il reddito massimo per l’erogazione di questo sostegno per lavoratori dipendenti da 28 mila euro a 15 mila euro.

Fonte trendonline.com