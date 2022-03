È una 86enne di Baselice la 440esima persona deceduta ieri nei reparti covid dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. La donna era ricoverata da alcuni giorni all’interno del padiglione Santa Teresa dove sono ubicati i cinque reparti attualmente in uso per curare persone affette dal coronavirus. Sei i nuovi ricoveri registrati nelle ultime 24 ore. Fanno arrivare nuovamente a 47 il numero totale di pazienti nella struttura ospedaliera sannita. Aumenta di due unità (4) il numero dei neonati in terapia intensiva neonatale anche perchè nati da madri positive. Passano da 9 a 10 anche i letti occupati in terapia sub intensiva covid del reparto di Pneumologia.

Sono 18 invece le persone in Malattie infettive, 14 in Medicina interna Covid e una persona attualmente è invece ricoverata nell’area isolamento covid annessa al pronto soccorso. Ancora in attesa dell’esito definitivo del tampone.