Tragedia sfiorata a Montoro. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale. Nel violento impatto una vettura si è ribaltata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Dei Due Principati, EX SS 88, per un incidente stradale. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro. A bordo una signora, un ragazzo ed una ragazza, tutti rimasti feriti. Due di loro sono rimasti intrappolati negli abitacoli. Dopo essere stati liberati dai caschi rossi, sono stati affidati ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Sempre a Montoro trovato cadavere nella sua auto a poca distanza dalla sua abitazione. L’episodio in via Marconi. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi della presenza dell’uomo, un 56enne del posto, ormai senza vita. La vettura era ferma in strada. Quando le persone si sono avvicinate per capire cosa fosse accaduto si sono accorti che l’uomo non reagiva. Di qui è stato lanciato l’allarme. Allertati i Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Compagnia di Solofra.