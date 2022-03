Poco prima delle 19:30, sulla A1 Milano Napoli temporaneamente chiuso il tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. A causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture, nel quale tre persone sono decedute. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione sesto tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Al momento sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 722, si registrano 3 km di coda in direzione di Napoli. La foto è di repertorio.

Sei persone, tra le quali un bambino, sono rimaste invece ferite in un incidente stradale. Probabilmente causato dalla forte pioggia avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale 172, tra Alberobello e Putignano, nel Barese. Lo schianto, avvenuto all’ingresso di Alberobello, a quanto si apprende ha coinvolto tre auto. Oltre ai soccorsi, che hanno trasportato i feriti in diversi ospedali, per i rilievi sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale Anas. In quel tratto la statale e’ stata temporaneamente chiusa al traffico.