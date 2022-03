Incidente sul lavoro a San Gennaro Vesuviano, muore operaio

Incidente mortale sul lavoro a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Un 55enne, operaio regolarmente assunto originario dell’Albania, è trasportato nel pomeriggio all’ospedale di Nola. Qui è deceduto poco dopo, presumibilmente per un infortunio sul lavoro in una ditta che si occupa di logistica. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto né è individuato il luogo in cui sarebbe avvenuto l’incidente. La salma è trasportata al Secondo policlinico di Napoli per l’autopsia. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Un operaio di 25 anni e’ invece morto folgorato a Cartura, nel Padovano, dopo aver toccato con la sua piattaforma aerea i cavi dell’alta tensione. Il giovane stava lavorando alla potatura di una pianta. In salvo il collega che si trovava sulla piattaforma. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e il personale sanitario del 118 che ha effettuato la constatazione di decesso. Sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri.