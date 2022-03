Un 35enne è morto in un incidente stradale tra un’auto e uno scooter avvenuto questa mattina a Casandrino (Napoli), in via Paolo Borsellino, per cause ancora in corso di accertamento. Il 35enne era a bordo dello scooter. Sono in corso indagini dei Carabinieri della stazione di Grumo Nevano per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima si chiamava Danilo Laganà, ed era napoletano. I rilievi sono effettuati dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano, coordinati dai militari della compagnia di Giugliano.

Intanto un’intera famiglia di quattro persone, padre, madre e due bambini, e’ rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera dopo le 23 sulla Genova Livorn. I fatti dopo il casello di Viareggio (Lucca), in direzione sud. I due bambini, di due e sette anni, sono portati in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa. Il bimbo di sette anni sara’ trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Feriti gravemente anche i genitori. Il padre, che accusava un trauma addominale toracico, è in codice rosso all’ospedale Versilia. La donna, estratta dalle lamiere dopo circa un’ora dai vigili del fuoco, e’ stata portata, sempre in codice rosso, a Cisanello per politrauma