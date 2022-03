Dimessi due dei quattro feriti ricoverati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino coinvolti nell’incidente verificatosi ieri intorno alle 18:30 sull’A16 Napoli-Canosa. I fatti poco dopo lo svincolo di Tufino, in territorio del comune di Casamarciano (Napoli). Nell’incidente che ha coinvolto quattro auto, causato da un rallentamento provocato da un precedente incidente, e’ morto un 40enne residente in provincia di Napoli. Gli altri feriti, una 36enne di Somma Vesuviana (Napoli) e un 37enne di Tufino (Napoli) sono invece ancora ricoverati nell’ospedale del capoluogo irpino per accertamenti. Le loro condizioni sono definiti non preoccupanti dai sanitari.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Avellino, l’incidente sarebbe causato dal rallentamento dovuto a un precedente tamponamento, con una persona lievemente ferita, tra due auto. Si e’ reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Avellino per liberare gli automobilisti coinvolti nell’incidente, rimasti incastrati nelle lamiere.