Un uomo di 51 anni, Vincenzo Cicerone residente a Venafro, è morto in seguito ad un incidente. Ha coinvolto nella notte l’auto su cui viaggiava, sulla strada provinciale che collega i comuni dell’Alto-Casertano di Ailano e Vairano Patenora. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri sembra che il 51enne, che faceva il postino, abbia urtato con l’auto un masso che era ai margini della carreggiata ribaltandosi con l’auto. I vigili del fuoco di Caserta – distaccamento di Piedimonte Matese – sono intervenuti sul posto liberando l’uomo dalla lamiere, ma ormai era troppo tardi: il 51enne era già deceduto.

A causa di un incidente stradale, è intanto temporaneamente interdetto il transito sulla statale 85 Var “Variante di Venafro”, in direzione Napoli-Isernia. Chiusura all’altezza del km 0,200 a Venafro in provincia di Isernia. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti due veicoli. Il traffico è provvisoriamente deviato con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento. Per consentire quindi il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.