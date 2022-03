Incendio nello stabilimento di conserve “La Rosina”

I Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti la scorsa notte in via Scafati, nel piazzale dello stabilimento “La Rosina”, dove un incendio ha distrutto conserve alimentari, lattine e bottiglie vuote, bancali in legno, cassoni in plastica e un muletto. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Il danno non è stato ancora quantificato. Non ci sono feriti. Indagini dei Carabinieri in corso per chiarire dinamica. Per fortuna la struttura non ha subito danni interni. Si tratta di una delle aziende locali più note del settore delle conserve.

Identificato e denunciato, intanto, dai carabinieri il writer che lo scorso 20 marzo ha disegnato delle svastiche sul muro del resort dello chef Antonino Cannavacciuolo, a Vico Equense. Si tratta di un 25enne di Massa Lubrense, gia’ noto alle forze dell’ordine. Si esclude la matrice politica e sono in corso accertamenti sulle motivazioni dell’uomo. Le svastiche, due, furono segnalate da diversi cittadini e dopo poche ore cancellate.