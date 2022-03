Un vasto incendio si è sviluppato al rione Ferrovia di Benevento all’interno di un deposito in disuso che confina con quello dei Monopoli, che non sono stati interessati dal rogo. Lambiti dal fumo, con la grossa colonna che è stata vista innalzarsi da più punti della città, anche gli uffici di un’impresa edile. Evacuata una palazzina e chiusi temporaneamente per precauzione i negozi a ridosso dell’area interessata. Non ci sono feriti. Sul posto sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e agenti della polizia municipale.

Le fiamme sono divampate intorno alle 8.30 e sembra abbiano interessato, in particolare, il sottotetto e il tetto della struttura, lunga una ventina di metri. Si tratta dei locali di un’azienda che da tempo ha cambiato sede. Ed è proprio all’interno dei depositi di tabacchi che i vigili del fuoco hanno posizionato i mezzi. In azione anche l’autoscala grazie alla quale i pompieri sono saliti sul tetto in lamiera per creare con le troncatrici dei varchi nella copertura per spruzzare acqua a pressione e per consentire l’uscita del denso fumo acre che ha creato una colonna visibile da tutta la città.