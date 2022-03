Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 23 in un appartamento a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione del piano rialzato di una palazzina di cinque piani in via Monsignor A. Peluso. L’ipotesi è che a innescare l’incendio sia stato un corto circuito elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri della stazione di Marigliano. Le famiglie dell’abitazione incendiata e quelle dei piani soprastanti sono state evacuate.

Fiamme in un appartamento al sesto piano anche di una palazzina in via Emilio Faa di Bruno 24, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Roma Trionfale. Secondo quanto si apprende, l’incendio si sarebbe sviluppato mentre la proprietaria dell’immobile faceva il caffe’. La palazzina e’ stata evacuata. Nessun ferito per il rogo, ma due persone sono state soccorse e trasportate per cure mediche all’ospedale Santo Spirito a causa dello shock.