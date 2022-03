Reddito di Cittadinanza: confermato un nuovo bonus da 2.500 euro accessibile ai percettori. In effetti, di questa nuova agevolazione se ne era parlato già qualche mese fa, in forma di un bonus da 1.000 euro, che però non era ancora stato attivato. Adesso, grazie al Decreto Milleproroghe 2022, assisteremo all’attivazione ed al potenziamento di questa nuova misura, cui principalmente potranno accedere i titolari di Reddito di Cittadinanza. Si tratterà di una misura volta a favorire l’impiego o il reimpiego dei percettori di RdC attualmente senza lavoro. Misura che si affiancherà alle attuali agevolazioni regolarmente accessibili a chi percepisce il Reddito.

Di cosa si tratta

Per prima cosa analizzeremo questa nuova agevolazione, che si rivolge principalmente ai titolari di Reddito di Cittadinanza. Bisogna però dire che a questo bonus potranno accedere anche coloro che attualmente sono disoccupati. Come vedremo, uno dei requisiti per l’accesso è, in un certo senso, lo stato di disoccupazione, ma ce ne occuperemo dopo.

Il bonus da 2.500 euro a cui ci riferiamo è definito bonus patente, e sarà riservato ai giovani che hanno intenzione di reinventarsi e trovare lavoro come autotrasportatori.

Alla base della sua introduzione, non solo la volontà del Governo di offrire un’opportunità di lavoro ai percettori di Reddito di Cittadinanza ed ai disoccupati. Infatti, si vuole anche dare nuova forza lavoro al settore dei trasporti.

Settore che da anni versa in crisi, per l’appunto, a causa di mancanza di lavoratori impiegati.

Fonte: Trend-online.com