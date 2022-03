In arrivo nelle prossime settimane il bando del nuovo Concorso ASMEL, per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021 in esecuzione dell’Accordo tra 65 Comuni sottoscrittori e successivi aderenti tra i 3.800 enti soci dell’Associazione Asmel. Al termine della procedura di selezione, composta da una sola prova scritta, i candidati idonei entreranno in una graduatoria dalla quale i vari Enti coinvolti nella procedura concorsuale potranno scegliere i candidati da assumere.

La notizia è stata annunciata tramite Avviso sul sito ufficiale di Asmel, mentre il bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2022.

Nei seguenti paragrafi vediamo nel dettaglio tutti gli enti locali sottoscrittori, i requisiti per partecipare alla selezione, come iscriversi e le prove d’esame previste.

Enti locali coinvolti

Al momento si contano 65 Enti Locali sottoscrittori alla selezione pubblica in arrivo nelle prossime settimane, numero che potrebbe aumentare nei giorni precedenti alla pubblicazione del bando unico. Di seguito i Comuni e gli Enti sottoscrittori:

Alì Terme (ME), Alonte (VI), Arienzo (CE), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA), Bacoli (NA), Banari (SS), Borgo Ticino (NO), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Caggiano (SA), Calabritto (AV), Campomorone (GE), Carignano (TO), Casagiove (CE), Casoria (NA), Castel San Vincenzo (IS), Castione Andevenno (SO), Cigognola (PV), Colli a Volturno (IS), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Cumiana (TO), Curti (CE), Farindola (PE), Fonni (NU), Forlì del Sannio (IS), Gerola Alta (SO), Ilbono (NU), Irsina (MT), Lagonegro (PZ), Lucca Sicula (AG), Manziana (RM), Mirabella Eclano (AV).

Mileto (VB), Montecilfone (CB), Montecorice (SA), Morbegno (SO), Moretta (CN), Motta Visconti (MI), Nicosia (EN), Ofena (AQ), Oliveto Citra (SA), Orgosolo (NU), Petralia Sottana (PA), Pianezze (VI), Pietrelcina (BN), Porto Torres (SS), Radda in Chianti (SI), Roccalumera (ME), Roccamandolfi (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Martino Valle Caudina (AV), Sant’Agata de’ Goti (BN), San Vito (SU), Santena (TO), Santo Stefano di Camastra (ME), Santu Lussurgiu (OR), Sarno (SA), Sarule (NU), Sepino (CB), Terme Vigliatore (ME), Torrenova (ME), Trivento (CB), Unione Montana Valli Borbera e Spinti (AL), Villamassargia (SU).

Concorso ASMEL: profili professionali

Il numero complessivo dei posti disponibili non è ancora noto, ma nell’avviso pubblicato da ASMEL sono elencati tutti i profili professionali ricercati:

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D,

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D,

Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D,

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D,

Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D,

Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D,

Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D,

Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D,

Esperto rendicontazione – Cat. D,

Istruttore Amministrativo – Cat. C,

Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C,

Istruttore di Vigilanza – Cat. C,

Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C,

Istruttore Informatico – Cat. C,

Educatore Asilo Nido – Cat. C.

Concorso ASMEL: requisiti

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: