In arrivo anticiclone africano, finalmente un assaggio di primavera

L’anticiclone africano dall’Algeria salira’ prepotentemente verso il bacino del Mediterraneo investendo in pieno anche l’Italia. Lo comunica il sito ‘www.iLMeteo.it’ sottolineando che le conseguenze non si faranno aspettare: temperature in graduale, ma costante aumento da martedi’ 15 marzo con punte fino a 18 C in pianura padana (Milano e Bologna), ma anche fino a 22-23 C sulle valli del Trentino Alto Adige, mentre 15-17 C si registreranno facilmente anche al centrosud, come a Roma, Napoli, Bari, Palermo e fino a 20-21 C in Sardegna. L’alta pressione sub-tropicale non portera’ soltanto un breve assaggio di primavera, ma i venti caldi provenienti direttamente dal deserto del Sahara trasporteranno anche grosse quantita’ di sabbia.

NEL DETTAGLIO Lunedi’ 14. Al nord; cielo spesso nuvoloso, piovaschi in Liguria, in serata peggiora in Piemonte. Al centro: qualche piovasco sull’alta Toscana, sole altrove. Al sud: tante nubi su Sicilia e Calabria. Martedi’ 15. Al nord: neve sulle Alpi, piovaschi in Piemonte, poco sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: piu’ nubi in Sicilia. Mercoledi’ 16. Al nord: piovaschi in Liguria, tante nubi altrove ma clima mite. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: bel tempo, clima primaverile. Da giovedi’ nuovo afflusso di aria fredda.