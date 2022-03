L’Area marina protetta Parco sommerso di Gaiola si tinge dei colori di Ucraina e Russia per chiedere «la pace». La cultura unisce il mondo e dagli Isolotti della Gaiola parte un messaggio rivolto ai Paesi in guerra e alla collettività. Nelle ore in cui il presidente ucraino Zelensky tiene il suo discorso al Parlamento italiano, l’Amp nel cuore di Napoli (diretta da Maurizio Simeone) spera nella pace. Ci ricorda il valore della bellezza della nostra Terra.

«L’invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine. Alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati. A papa Francesco «io ho risposto che il nostro popolo è diventato l’esercito», ricordando quanto l’Ucraina ha visto il «male che porta il nemico, quanta devastazione lascia a quanto spargimento di sangue».