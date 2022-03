Nuovo Bonus Cashback 2022 in partenza. Dopo l’addio al Cashback di Stato dello scorso anno, soppianto dal Bonus Bancomat sotto il Governo Draghi scatta, l’ok ad una nuova misura già attiva da marzo. Ciò basta a giustificare il ricorso da parte di Poste Italiane e di Satispay ad incentivi per certi versi molto simili al Cashback di natura statale. Già da questi giorni si potrà accedere al nuovo Cashback 2022. Stiamo parlando di una misura ancora non estesa su scala nazionale perché deve superare una la fase di rodaggio di un mese prima di poter essere allargato a tutte le Regioni d’Italia. Tutti i proprietari di veicoli sono tenuti al pagamento del pedaggio nel caso di accesso ai servizi forniti da Autostrade per l’Italia. Grazie alle telecamere disposte presso i caselli ASPI, infatti, sarà possibile rintracciare gli automobilisti a cui spetta il rimborso.

Quando si parte

In sostanza, dal 15 aprile 2022 tutte le Regioni d’Italia potranno ricevere il rimborso automatico di quanto speso per il pedaggio nelle tratte di Autostrade per l’Italia grazie al nuovo Bonus cashback 2022. Così come quota parte dei Bonus attualmente in vigore, anche il Bonus Cashback targa 2022 non spetterà a tutti. Il Bonus rimborso verrà concesso da aprile solo se si verificano specifiche condizioni. In particolare, il diritto a ricevere indietro quanto versato scatta in caso di code o ritardi registrati sui tragitti ASPI. Per quanto concerne i beneficiari, invece, il Bonus sarà concesso agli italiani che rispettano tali condizioni indipendentemente dalla modalità utilizzata per il pagamento del pedaggio.

Per essere più chiari, il nuovo Bonus Cashback si attiva tanto se i costi di pedaggio vengono pagati a mezzo moneta o utilizzando carte di credito, debito o bancomat. A partire dal 15 aprile 2022 per ottenere il rimborso totale delle spese collegate al ritardo occorrerà iscriversi all’App Free-to-X.

Il rimborso da parte di Autostrade per l’Italia sarà variabile nell’importo in base alla lunghezza della tratta e del ritardo accumulato. La procedura per accedere al rimborso implicito nel nuovo Cashback targa è abbastanza semplice. Innanzitutto, occorre scaricare e installare l’applicazione Cashaback “Free-to-X” messa a disposizione da Autrostrade.

Fonte trendoline