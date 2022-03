“La A.S.D. Boca Soccer, come società sportiva, in seguito all’arrivo in Italia di bambini e ragazzi ucraini fuggiti dalla guerra che sta devastando il loro Paese d’origine, si rende disponibile, facendosi carico di ogni tipo di spesa prevista, ad accogliere nelle proprie squadre bambini e ragazzi ucraini cercando di regalar loro una ventata di normalità in un territorio per loro straniero. Qualora famiglie ed istituzioni e/o associazioni del territorio conoscano o abbiano accolto bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina possono contattarci.

La A.S.D. Boca Soccer con il suo Staff e i suoi bambini e ragazzi sarà fiera ed orgogliosa di poter tesserare bambini e ragazzi ucraini arrivati nella nostra città”. Questo il messaggio della scuola calcio di Poggiomarino.

Per aiutare il popolo ucraino, inoltre, il salone Gatto Matto di Angelo Mazzariello offre un taglio di capelli a tutti i bambini che stanno scappando dalla guerra. Potete rivolgervi in via xxv aprile n.8 o per info al 345 598 8270. L’annuncio in ucraino: Щоб допомогти українському народу, салон Gatto Matto Анджело Маццаріелло пропонує стрижку всім дітям, які тікають від війни. Ви можете зв’язатися через xxv квітня 8 або для отримання інформації за номером 345 598 8270.